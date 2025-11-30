Protest gegen Neugründung der AfD-Jugendorganisation in Gießen. (picture alliance / dpa / Lando Hass)

Hessens Innenminister Poseck (CDU) habe im Voraus betont, dass Gewalt niemals ein legitimes Mittel in der Demokratie sei - doch hin Gießen hätten - Zitat - "Polizisten den Faschisten den Weg freigeprügelt", sagte eine Sprecherin des Bündnisses.

Anwalt kritisiert Polizei in Gießen

Der Marburger Rechtsanwalt Jannik Rienhoff, der einige in Gewahrsam genommene Aktivisten des Bündnisses vertritt, erklärte, bereits im Vorfeld sei das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit nicht besonders ernst genommen worden. Zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten sagte Rinnecker, Polizisten seien teils gegen Leute angerannt und hätten draufgeschlagen, was offensichtlich rechtswidrig sei.

Hessens Ministerpräsident Rhein (CDU) kritisierte, sie Gewalt habe sich auch gegen die Polizisten, die in Gießen den demokratischen Rechtsstaat verteidigten, gerichtet. Der Versuch, andere Gruppierungen - auch solche, die man ablehne - an der Wahrnehmung dieser Rechte zu hindern, stärke die politischen Ränder. Der Rechtsstaat garantiere die Freiheit zur Versammlung, zur Bildung politischer Gruppierungen und zur Äußerung von Meinungen. Rhein dankte den Tausenden Polizisten für ihren Einsatz.

Weidel (AfD): Gewaltbereitschaft, vor der man sich regelrecht fürchten muss

Die AfD-Vorsitzende Weidel nannte die Proteste zutiefst undemokratisch und sprach von einer Gewaltbereitschaft, vor der man sich regelrecht fürchten müsse. Das Aktionsbündnis "Widersetzen" warf hingegen der Polizei vor, Gewalt angewendet zu haben.

Zwar verlief der Protest zumeist friedlich. Ein Teil der Demonstranten versuchte aber, Zufahrten zur Messehalle in Gießen zu blockieren. Laut Polizei kam es zu Flaschen- und Steinwürfen auf Beamte. Aus einer Gruppe sei auch mit Leuchtstoffmunition auf Polizeikräfte geschossen worden. Einige Demonstranten versuchten außerdem, zum Veranstaltungsort vorzudringen.

