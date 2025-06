Heute ist bundesweiter Hitzeaktionstag (Archivbild). (picture alliance / epd-bild / Tim Wegner)

Diese müssten aber in den Kommunen umgesetzt werden, was noch nicht überall geschehe. Es hapere teils auch an der Finanzierung und an der Zusammenarbeit der zuständigen Stellen. Wenn man entsprechende Maßnahmen treffe, seien Todesfälle durch Hitze vermeidbar, sagte Reinhardt. Laut einer Studie des Umweltbundesamts gab es in Deutschland in den vergangenen Sommern jeweils rund 3.000 Hitzetote.

Die Bundeärztekammer ist Teil der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit. Der Initiative haben sich mehr als 100 Institutionen und Verbände angeschlossen, die sich gemeinsam am jährlichen Hitzeaktionstag beteiligen.

