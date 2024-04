Bundesaußenministerin Baerbock ist zu Gesprächen in Israel. (Fabian Sommer / dpa / Fabian Sommer)

Dabei dürften die Befürchtungen vor einem Flächenbrand in Nahost im Mittelpunkt stehen. Nach dem iranischen Angriff auf Israel am Wochenende, mahnen zahlreiche Länder Tel Aviv zu Zurückhaltung. Das israelische Kriegskabinett hat noch nicht bekanntgegeben, wie das Land reagieren wird. Baerbock will neben Netanjahu auch ihren Amtskollegen Katz sowie das Kriegskabinetts-Mitglied Gantz sprechen. Es ist ihr siebter Israel-Besuch seit dem Terrorüberfall der Hamas am 7. Oktober.

Im Anschluss an die Gespräche in Israel will Baerbock am Nachmittag zum Treffen der G7-Außenminister nach Italien weiterreisen. Auch bei der Zusammenkunft auf Capri dürfte es um Nahost gehen, aber auch um Hilfen für die Ukraine in deren Abwehrkampf gegen Russland. Italien führt in diesem Jahr den Vorsitz in der Siebenergruppe. Weitere Mitglieder sind die USA, Kanada, Großbritannien, Japan, Frankreich und Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 17.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.