Debatte über Sparpläne
Bundesfamilienministerin Prien: Eltern, die Elterngeld beziehen, können sich auf aktuelle Regelung verlassen

Wer aktuell Elterngeld bezieht, soll sich laut Bundesfamilienministerin Prien auf die derzeitigen Regelungen verlassen können. Prien sieht ihre Verhandlungsposition in der Koalition durch die Diskussionen der vergangenen Tage gestärkt.

    Karin Prien spricht aufwährend einer Pressekonferenz.
    Bundesfamilienministeriun Prien (CDU) (IMAGO / pictureteam / IMAGO / Matthias Gränzdörfer)
    Die CDU-Politikerin sagte zur Debatte über eine mögliche Reform, künftige Einsparungen könne es nur geben, wenn Familien zusätzliche Steuerentlastungen erhielten und eine verlässliche Kinderbetreuung gesichert sei. Familien dürften nicht die ersten sein, die zum Sparen herangeholt würden. Nötig sei eine Paketlösung, die auch Einsparungen bei der Rente vorsehe.
    Innerhalb der Koalition von Union und SPD sind Einsparungen beim Elterngeld etwa bei Bezugsdauer oder Höhe umstritten. Die geplante Reform soll ab dem kommenden Jahr greifen.
    Diese Nachricht wurde am 26.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.