Debatte über Sparpläne

Die CDU-Politikerin sagte zur Debatte über eine mögliche Reform, künftige Einsparungen könne es nur geben, wenn Familien zusätzliche Steuerentlastungen erhielten und eine verlässliche Kinderbetreuung gesichert sei. Familien dürften nicht die ersten sein, die zum Sparen herangeholt würden. Nötig sei eine Paketlösung, die auch Einsparungen bei der Rente vorsehe.
Innerhalb der Koalition von Union und SPD sind Einsparungen beim Elterngeld etwa bei Bezugsdauer oder Höhe umstritten. Die geplante Reform soll ab dem kommenden Jahr greifen.
Diese Nachricht wurde am 26.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.