Nach US-Entscheidung

Bundesforschungsministerin Bär besorgt wegen Verbot ausländischer Studenten an Harvard

Bundesforschungsministerin Bär hat sich besorgt über das Verbot ausländischer Studenten an der US-Eliteuniversität Harvard geäußert. Die CSU-Politikerin sagte dem Bayerischen Rundfunk, die Situation der Universitäten in den USA sei "hochdramatisch". Man müsse nun in Deutschland und Europa umso mehr die Wissenschaftsfreiheit in den Mittelpunkt stellen.