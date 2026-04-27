Umsturzpläne und Lauterbach-Entführung

Der Bundesgerichtshof hat lange Haftstrafen für Anführer der "Kaiserreichsgruppe" bestätigt. (picture alliance / dpa / Uli Deck)

Damit ist das Urteil des Oberlandesgerichts Koblenz rechtskräftig. Drei Männer und eine Frau aus der sogenannten Reichsbürgerszene waren im vergangenen Jahr zu Strafen zwischen fünf Jahren und neun Monaten sowie acht Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Gericht hatte sie damals für schuldig befunden, einen Umsturz geplant zu haben. Durch Anschläge auf die Stromversorgung wollten sie bürgerkriegsähnliche Zustände auslösen und ein neues System nach dem Vorbild des Kaiserreichs einführen. Zudem hatten sie geplant, den damaligen Gesundheitsminister Lauterbach zu entführen. Bevor die Gruppe ihre Pläne umsetzen konnte, wurde sie im Jahr 2022 aufgedeckt. Ein Teil der Anführer hatte sich nach dem Urteil an den Bundesgerichtshof gewandt, um es überprüfen zu lassen. Auch die Verurteilung eines weiteren Mitglieds der Vereinigung zu knapp drei Jahren Haft wurde nun vom BGH bestätigt.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.