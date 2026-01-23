Finanzministerium

Dies sei zu etwa gleichen Teilen auf geringere Ausgaben und höhere Einnahmen zurückzuführen, hieß es. Die gesamte Neuverschuldung inklusive Sondervermögen betrug 2025 den Angaben zufolge rund 103 Milliarden Euro.
Bundesfinanzminister Klingbeil teilte mit, bei den Investitionen brauche es noch mehr Tempo. Im vergangenen Jahr seien längst nicht alle Investitionsmittel abgeflossen, erklärte der SPD-Vorsitzende. Nach Angaben des Finanzministeriums konnten einige Investitionen noch nicht getätigt werden, da der reguläre Haushalt für 2025 erst im vergangenen Oktober bewilligt worden war und rechtliche Grundlagen fehlten.
