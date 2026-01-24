Sicherheitspolitik

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (Archivfoto) (imago | Bernd Elmenthaler)

Man werde zurückschlagen - auch im Ausland, sagte Bundesinnenminister Dobrindt der "Süddeutschen Zeitung". Deutschland werde die Schwelle für solche Schritte niedrig ansetzen. Bundeskriminalamt und Geheimdienste sollen nach Angaben des CSU-Politikers die Aufgabe gemeinsam verantworten. Die Geheimdienste sollten bei der Informationsbeschaffung auch neue Befugnisse bekommen. Das Innenministerium plane zudem ein neues Abwehrzentrum gegen hybride Gefahren, um die Arbeit der verschiedenen Dienste besser zu koordinieren. Es gehe darum, die Angreifer zu stören und ihre Infrastruktur zu zerstören. Der CSU-Politiker betonte, oft gingen Cyberangriffe von Gruppen aus, die Verbindungen zu staatlichen Geheimdiensten hätten und von diesen finanziert würden.

