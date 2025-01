Nach Gewalttat in Aschaffenburg

Offenbar seien auch in Bayern einige Dinge schiefgelaufen. Sie erwarte, dass Abschiebungen, für die die Länder zuständig seien, auch tatsächlich funktionierten. Bayerns Innenminister Herrmann hatte zuvor dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Fehler vorgeworfen. Die Behörde ist dem Bundesinnenministerium unterstellt.

Das BAMF habe im Juni zwar den Asylantrag des Afghanen abgelehnt und seine Abschiebung nach Bulgarien angeordnet worden, sagte der CSU-Politiker in München. Die bayerischen Behörden seien davon aber erst mehr als einen Monat später in Kenntnis gesetzt worden - wenige Tage vor Ablauf der Frist für eine solche Abschiebung.

Anschließend habe es keine weitere Entscheidung des Bundesamts gegeben, bis der Verdächtige im Dezember selbst angekündigt habe, nach Afghanistan auszureisen. Dies habe er aber nicht umsetzen können, weil er die nötigen Papiere vom afghanischen Generalkonsulat nicht erhalten habe.

In Aschaffenburg wurde unterdessen der Opfer gedacht. Oberbürgermeister Herzing legte am Tatort im Schöntal-Park einen Kranz nieder. Dabei rief er zu Besonnenheit auf. Zwar sei man entsetzt über das Geschehene, sagte Herzing, dennoch dürfe die Tat eines Einzelnen niemals einer ganzen Bevölkerungsgruppe angerechnet werden.

Der 28-jährige Asylbewerber hatte in einem Park in Aschaffenburg ein zweijähriges Kind und einen 41 Jahre alten Passanten mit einem Messer getötet. Ein weiteres Kind, ein weiterer Mann und eine Frau wurden nach Polizeiangaben zum Teil schwer verletzt. Der Mann soll gezielt eine Kindergartengruppe angegriffen haben.

Nach Angaben des bayerischen Innenministeriums war der Afghane bereits dreimal wegen Gewalttaten aufgefallen. Deshalb sei er jeweils zur psychiatrischen Behandlung in Einrichtungen eingewiesen, dann aber wieder entlassen worden. Ermittlern zufolge gibt es bisher keinen Hinweis auf ein islamistisches Motiv für seine jüngste Tat.

Die Aschaffenburger CSU-Bundestagsabgeordnete Lindholz erklärte, sie sehe die deutsche Migrationspolitik als gescheitert an. Die Migration nach Deutschland habe ein Ausmaß angenommen, das nicht mehr beherrschbar sei, sagte Lindholz im Deutschlandfunk. Das System sei überlastet. In die Trauer um die Opfer mischten sich bei der Aschaffenburger Bevölkerung berechtigte Fragen . Es müsse dringend geklärt werden, warum sich der Täter überhaupt noch in Deutschland aufgehalten habe, nachdem er ausreisepflichtig gewesen sei. Zudem müssten psychisch erkrankte Gewalttäter dringend stärker in den Blick genommen werden.