Eskalation zwischen Israel und Iran

Bundeskanzler Friedrich Merz (Michael Kappeler/dpa)

Beide seien sich einig, dass eine Ausweitung des Konfliktes zwischen Israel und dem Iran verhindert werden müsse, teilte ein Regierungssprecher in Berlin mit. Zudem habe Merz dem Oman für die Bemühungen bei den Gesprächen über das iranische Atomprogramm gedankt. Eigentlich war für heute in Oman eine neue Verhandlungsrunde mit den USA im Streit über Irans Nuklearprogramm geplant. Israel wirft Teheran die Entwicklung einer Atombombe vor. Am Vormittag hatte Außenminister Wadephul mit seinem israelischen Kollegen Saar telefoniert. Das Außenministerium in Jerusalem teilte mit, Saar habe erklärt, dass der Einsatz im Iran fortgesetzt werde und noch wichtige Ziele zu erreichen seien. Derweil bot sich Zypern als Vermittler zwischen den beiden Konfliktparteien an. Diplomatische Gespräche gab auch zwischen Russland und der Türkei.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.