Bundeskanzler Merz (Archivbild) (picture alliance / photothek.de / Florian Gaertner)

Die Bundesregierung danke Pakistan für die Vermittlung dieser wichtigen Vereinbarung, heißt es in einer Mitteilung. Ziel müsse nun sein, in den nächsten Tagen ein dauerhaftes Ende des Krieges auszuhandeln. Dies werde sich nur auf diplomatischem Weg erreichen lassen.

Entsprechende Verhandlungen dienen laut Merz dem Schutz der iranischen Zivilbevölkerung und der Sicherheit in der Region. Sie könnten eine schwere weltweite Energiekrise abwenden. Die Bundesregierung unterstütze daher die diplomatischen Bemühungen und stehe dazu in engem Austausch mit den USA und anderen Partnern. "Deutschland wird in geeigneter Weise dazu beitragen, die freie Schifffahrt in der Hormus-Straße zu gewährleisten“, ergänzte der Bundeskanzler.

SPD-Politikerin Möller: Waffenruhe vor allem gute Nachricht für Menschen in der Region

Auch die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Möller begrüßte die Einigung auf eine Waffenruhe im Iran-Krieg. Dies sei eine gute Nachricht vor allem für die Menschen in der Region, die am meisten unter den Kämpfen zu leiden hätten, sagte Möller im Deutschlandfunk . Sie hoffe, dass dieser von den USA und Israel "unnötig angezettelte Krieg", der gegen das Völkerrecht verstoße, nun durch Verhandlungen beendet werden könne, erklärte die Verteidigungspolitikerin.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 08.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.