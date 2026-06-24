Vorbereitung auf NATO-Gipfel
Bundeskanzler Merz berät in Berlin mit Staats- und Regierungschefs der sogenannten E5-Gruppe

In Berlin sind die Staats- und Regierungschefs der sogenannten E5-Gruppe zusammengekommen, um den NATO-Gipfel im kommenden Monat vorzubereiten.

    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) begrüßt Giorgia Meloni, Ministerpräsidentin von Italien, Keir Starmer, Premierminister von Großbritannien, Donald Tusk, Ministerpräsident von Polen, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu Beginn des E5-Gipfels führender europäischer Staaten zum bevorstehenden Nato-Gipfel vor dem Bundeskanzleramt.
    E5-Gipfel in Berlin (Michael Kappeler/dpa pool/dpa)
    Bundeskanzler Merz empfing den scheidenden britischen Premierminister Starmer, Frankreichs Präsidenten Macron, den polnischen Regierungschef Tusk und Italiens Ministerpräsidentin Meloni. NATO-Generalsekretär Rutte wird zu dem Treffen per Video zugeschaltet. Zentrales Thema der Gespräche soll die weitere Unterstützung der Ukraine durch die europäischen Partner sein. Berlin hatte sich bislang über das Thema vor allem im kleineren E3-Format mit London und Paris abgestimmt, was in Warschau und Rom Verstimmungen auslöste.
    Rutte trifft im Anschluss in Washington mit US-Präsident Trump zusammen. Der NATO-Gipfel findet in zwei Wochen in der türkischen Hauptstadt Ankara statt.
    Diese Nachricht wurde am 24.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.