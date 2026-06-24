Vorbereitung auf NATO-Gipfel

Bundeskanzler Merz empfing den scheidenden britischen Premierminister Starmer, Frankreichs Präsidenten Macron, den polnischen Regierungschef Tusk und Italiens Ministerpräsidentin Meloni. NATO-Generalsekretär Rutte wird zu dem Treffen per Video zugeschaltet. Zentrales Thema der Gespräche soll die weitere Unterstützung der Ukraine durch die europäischen Partner sein. Berlin hatte sich bislang über das Thema vor allem im kleineren E3-Format mit London und Paris abgestimmt, was in Warschau und Rom Verstimmungen auslöste.
Rutte trifft im Anschluss in Washington mit US-Präsident Trump zusammen. Der NATO-Gipfel findet in zwei Wochen in der türkischen Hauptstadt Ankara statt.
Diese Nachricht wurde am 24.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.