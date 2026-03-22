Gespräch über Kriege

US-Präsident Trump und Bundeskanzler Merz bei einem Treffen im Juni 2025 in Washington (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Alex Brandon)

In einem Telefonat am Nachmittag sei es um die Situation im Iran, in Israel und in der Ukraine gegangen, teilte Merz im Online-Dienst X mit. Dabei hätten er und Trump verabredet, weiter in engem Kontakt zu bleiben.

Der US-Präsident hatte sich zuletzt verärgert darüber gezeigt, dass sich die NATO-Partner nicht an einem Militäreinsatz zur Sicherung der Schifffahrt in der Straße von Hormus beteiligen.

NATO-Generalsekretär Rutte relativierte die Kritik Trumps in einem Interview des US-Senders Fox News. Er erklärte, inzwischen kämen mehr als 20 Länder zusammen, die dazu beitragen wollten, dass die Meerenge wieder nutzbar sei.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.