Diplomatie

Merz stellte bereits vor seiner Reise klar, dass er nicht als Bittsteller nach Washington reisen und die europäischen Positionen dort selbstbewusst vertreten werde. Im Mittelpunkt des Treffens werden die Vorbereitung des NATO-Gipfels Ende Juni, der Zollstreit zwischen den USA und der EU und die Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs stehen.

Der neue Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Hakverdi, erhofft sich von dem Besuch eine Verbesserung der deutsch-amerikanischen Beziehungen. Der SPD-Politiker sagte im Deutschlandfunk, Merz habe bei seiner Reise genug im Gepäck, um gut mit Trump ins Gespräch zu kommen. Durch die geplanten Anstrengungen in der Verteidigungspolitik sei Deutschland zu einem Vorreiter in Europa geworden. Man übernehme nun Verantwortung, was auch in Washington wahrgenommen werde. Zudem sei Deutschland als Teil des europäischen Binnenmarkts ein attraktiver Handelspartner. Er sei deshalb überzeugt, dass es zu einer Überlappung von Interessen kommen werde, erklärte Hakverdi.