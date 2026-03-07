Saisonarbeit

Rumänische Saisonarbeiter bei der Spargelernte in Deutschland (imago / Rainer Unkel)

Das habe eine von Ressortchef Rainer in Auftrag gegebene Prüfung im vergangenen Jahr ergeben, erklärte das Ministerium auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsfraktion.

Beim CDU-Parteitag im Februar stimmten die Teilnehmenden dennoch einstimmig für einen Antrag, der Ausnahmen für Saisonarbeitskräfte fordert. Auch der CSU-Politiker Rainer hatte sich im Zuge der Debatte offen dafür gezeigt. Der Linkenabgeordnete Bauer warf der CDU einen Zitat: "kalten Rechtsbruch" vor.

Im vergangenen Jahr hatte der Deutsche Bauernverband vor einer starken Anhebung des Mindestlohns gewarnt, weil dann etwa der Erdbeer- und Spargelanbau in Deutschland nicht mehr wirtschaftlich seien.

