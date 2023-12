Durchschnittlich 1,1 Milliarden Euro erlöst die Deutsche Fußball Liga zwischen 2021 und 2025 durch den Verkauf der TV-Rechte. (IMAGO / Herbert Bucco / IMAGO / Herbert Bucco)

Für die einen ist es eine Art Dammbruch, für die anderen ein notwendiges Geschäft für die Überlebensfähigkeit der Bundesliga. Die Profi-Vereine aus 1. und 2. Bundesliga haben den Weg frei gemacht für den Einstieg eines externen Investors, der im Gegenzug einen Teil der Fernseh-Erlöse bekommen soll.

Die Mitgliederversammlung der 36 Proficlubs aus 1. und 2. Fußball-Bundesliga stimmte in geheimer Abstimmung dafür, dass DFL-Geschäftsführung Gespräche mit potenziellen Investoren aufnehmen soll. Die Liga verspricht sich davon Kapital in der Höhe von rund einer Milliarde Euro. Wie die „Sportschau“ berichtet, haben die Geschäftsführer Marc Lenz und Steffen Merkel bereits erste Gespräche geführt. Lenz betonte auch, das sei kein Anteilsverkauf, sondern ein Erlösmodell, dass dem sehr ähnlich sei, was es im Umfeld vieler Clubs längst gebe.

Knapp geschafft: DFL-Geschäftsführer Marc Lenz (l) und Steffen Merkel haben den erhofften Auftrag zur Aufnahme von Gesprächen mit Investoren von den Vereinen bekommen. (picture alliance / dpa / Jürgen Kessler)

Fernando Carro, Geschäftsführer von Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen, begrüßte die Entscheidung. „Im Sinne des deutschen Fußballs war es notwendig, Klarheit zu haben - sei es dafür oder dagegen.“

24 Ja-Stimmen brauchte es, um die Zweidrittel-Mehrheit zu erreichen und diese 24 Stimmen wurden es am Ende exakt. Nachdem bei einem früheren Versuch im Mai 2023 noch vier Stimmen zur Mehrheit gefehlt hatten, ging ein veränderter Antrag dieses Mal knapp durch. Die Abstimmung war mit Spannung erwartet worden, nachdem es zuvor Fan-Proteste in den Stadien gegeben hatte.

Von fast allen der 36 Clubs aus 1. und 2. Liga ist das Abstimmungsverhalten inzwischen öffentlich. Zwei Vereine (Osnabrück und Augsburg) enthielten sich der Stimme. Zehn votierten dagegen, neun Vereine haben ihre Nein-Stimme bisher öffentlich gemacht. Darunter auch (Noch-) Champions-League-Teilnehmer Union Berlin. Der Club teilte mit, man habe dagegen gestimmt, weil man gerne erst noch Alternativen zu dem jetzt beschlossenen Modell gesucht und diskutiert hätte. „Zudem ist mit dem heutigen Tage nicht absehbar, ob der Finanzbedarf ausreichend ist, um die Ziele zu erreichen.“

Mit Interesse wird vor allem noch zu Hannover 96 geschaut. Der Verein hatte Geschäftsführer Martin Kind die Anweisung gegeben, mit „Nein“ zu stimmen. Ob er dem gefolgt ist, ist nicht klar. Die Abstimmung erfolgte geheim.

Der Geschäftsführer des VfL Bochum, Ilja Kaenzig, zeigte sich im Deutschlandfunk vor der Abstimmung verwundert, dass gerade kleinere Teams aus der 2. Bundesliga gegen den Vertrag seien: „Die Großen können auch ohne dieses Private-Equity-Geschäfte leben. Die werden auch so Lösungen finden. Deshalb ist es für mich persönlich schwer nachvollziehbar, dass gerade viele Kleine dagegen rebellieren. Weil sachlich werden wir, glaube ich, im Verhältnis überproportional profitieren.“

Von den erhofften Einnahmen in Höhe von einer Milliarde Euro soll ein großer Teil vor allen in eine Streaming-Plattform und die Digitalisierung der Liga gesteckt werden. Rund 600 Millionen Euro sind dafür vorgesehen. Davon soll auch eine bessere Vermarktung im Ausland möglich werden. Aktuell erlöst die Bundesliga im internationalen Vergleich, vor allem mit der englischen Premier League, nur geringe Summen.

Außerdem soll mit dem Erlös aus dem Investoren-Deal auch eine verstärkte Reise-Tätigkeit der Bundesliga-Vereine ins Ausland gefördert werden. Dabei sollen die Clubs beispielsweise in den großen Märkten wie China, Indien oder USA Werbung für die Liga machen.

Bis zu 8 Prozent der Medienrechts-Erlöse tritt die DFL für die kommenden 20 Jahre an den neuen Investor ab. Nach aktuellem Stand der Dinge wäre das erst einmal ein Verlustgeschäft. Sollte die Liga weiter Einnahmen aus Fernsehrechts-Verträgen wie aktuell bekommen, dann würde der Investor rund 100 Millionen Euro pro Jahr davon bekommen. Auf zwanzig Jahre hin gerechnet wären das 2 Milliarden Euro, also das Doppelte dessen, was die Liga jetzt erlösen möchte.

Die Deutsche Fußball-Liga versteht den Investoren-Deal aber auch als Anschubfinanzierung für Projekte, die – so die Hoffnung der Liga – zu höheren Fernseheinnahmen führen soll und das Standing der Bundesliga verbessern soll.

Das ist aktuell noch nicht entschieden. Verhandlungen sollen aber bereits begonnen worden sein, die nächsten Gespräche sollen noch vor Weihnachten anstehen. Die Investoren sollen aus dem „Private-Equity“-Geschäft kommen, also Kapitalbeteiligungsgesellschaften. Die Geschäftsführung der DFL spricht weiter von „Roten Linien“, die unbedingt bestehen bleiben sollen. Das heißt, der Investor hat beispielsweise kein Mitspracherecht bei Anstoßzeiten. Es soll auch keine Playoffs in der Bundesliga geben, ohne Zustimmung der Vereine.

Um der finanzstarken Premier League finanziell nahe zu kommen, reicht ein solcher Deal in der Höhe von einer Milliarde Euro nicht aus. Jan-Christian Dreesen, der Vorstandschef von Rekordmeister Bayern München betonte deshalb auch noch einmal: „Das hat mit der Premier League erst mal gar nichts zu tun. Das wäre auch vermessen zu glauben.“

Die englische Liga hat jüngst erst einen neuen Fernsehvertrag abgeschlossen, der für die kommenden vier Jahre umgerechnet acht Milliarden Euro Einnahmen garantiert. Im kommenden Jahr beginnt auch die Ausschreibung der neuen Bundesliga-Rechte. Im laufenden Vertrag erlöst die Deutsche Fußball-Liga rund eine Milliarde pro Saison, also gerade einmal die Hälfte. Ob das mit dem neuen Vertrag steigen kann, ist fraglich. Die Lücke zur Premier League kann dadurch also bestenfalls nur langsamer wachsen.

Der Investoren-Deal könnte aber im internationalen Wettbewerb die Position der Bundesliga verbessern. Das betonte auch Ilja Kaenzig, der Geschäftsführer des VfL Bochum, im Deutschlandfunk: „Man muss daran arbeiten, dass die deutschen Klubs Mehr-Einnahmen generieren können, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Weil gleichzeitig Frankreich, Italien, Spanien sehr aktiv sind und mit Investoren zusammenarbeiten, um von deren Know-how auch zu profitieren.“

Nach den Fan-Protesten in den letzten Wochen lehnt die aktive Fanszene in weiten Teilen diesen Deal ab. Die Entscheidung der Deutschen Fußball-Liga bewertet der Dachverband „Unsere Kurve“ als Rückschlag. Vor allem sorgt man sich darum, dass das sportliche Ungleichgewicht noch größer werden könnte, als es eh schon ist.

Die Dortmunder Fans zeigen Banner gegen Investoren in der Bundesliga. (picture alliance / dpa / David Inderlied)

Thomas Kessen vom Bündnis „Unsere Kurve“ sagte der Tagesschau: „Wir befürchten ganz konkret, dass jetzt eine weitere Partei mit am Tisch sitzt, ein Investor, der keinerlei Zugang zum deutschen Fußball hat, dem es nur um die Rendite geht. Gerade aus dem Private-Equity-Bereich muss man sagen, dass es nur um die Rendite geht, dass man massiv Einfluss nehmen will.“

Die Fans sorgen sich, dass die „Roten Linien“ der DFL-Geschäftsführung aufgeweicht werden könnten und die Bundesliga ähnlich wie die US-Profiligen im Football oder Basketball vor allem zu einem großen rendite-orientierten Entertainment-Geschäft werden könnten.