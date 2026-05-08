Länderkammer

Bundesrat (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Die Länder befürchten Steuerausfälle von rund 1,7 Milliarden Euro und kritisieren, dass sie und die Kommunen den Großteil der Kosten tragen müssten. Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände hatten zudem bemängelt, dass es für viele Unternehmen angesichts der Wirtschaftslage unrealistisch sei, die Prämie zu zahlen. Die Bundesregierung wollte damit eine Entlastung für die durch den Irankrieg stark gestiegenen Energiekosten ermöglichen.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.