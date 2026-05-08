Länderkammer
Bundesrat verweigert Zustimmung für 1.000-Euro-Entlastungsprämie

Die steuerfreie Prämie von bis zu 1.000 Euro, die Unternehmen an ihre Beschäftigten zahlen können, kommt vorerst nicht. Der Bundesrat stimmte dem vom Bundestag bereits beschlossenen Gesetzentwurf nicht zu.

    Blick von oben in den Bundesrat
    Bundesrat (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)
    Die Länder befürchten Steuerausfälle von rund 1,7 Milliarden Euro und kritisieren, dass sie und die Kommunen den Großteil der Kosten tragen müssten. Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände hatten zudem bemängelt, dass es für viele Unternehmen angesichts der Wirtschaftslage unrealistisch sei, die Prämie zu zahlen. Die Bundesregierung wollte damit eine Entlastung für die durch den Irankrieg stark gestiegenen Energiekosten ermöglichen.
    Diese Nachricht wurde am 08.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.