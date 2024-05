Urteil zur AfD

Es gebe die Pflicht aus dem Grundgesetz, gegen Verfassungsfeinde vorzugehen, sagte Bundesratspräsidentin Schwesig (SPD) . (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen sei ein erster Schritt, sagte Schwesig im Deutschlandfunk. Jetzt müsse der Bundesverfassungsschutz nachweisen, dass bei der AfD gesichert rechtsextreme Bestrebungen vorlägen. Erst dann könne man prüfen, ob ein Antrag auf ein AfD-Verbot Erfolgsaussichten hätte. Dies habe nichts mit Zögern zu tun, sondern mit der Tatsache, dass es für ein Parteiverbot in Deutschland hohe rechtliche Hürden gebe, betonte die SPD-Politikerin. Unabhängig von einem Verbotsverfahren müsse auch die politische Auseinandersetzung mit der AfD weitergehen müsse. Man könne sich nicht allein auf Gerichte und Verfassungsschutz verlassen, so die Bundesratspräsidentin weiter.

Wanderwitz: "Höchste Zeit"

Der sächsische CDU-Bundestagsabgeordnete Wanderwitz mahnte in der DLF-Sendung "Zur Diskussion", bei einem AfD-Verbotsverfahren keine weitere Zeit verstreichen zu lassen. Es sei höchste Zeit, sagte Wanderwitz. "Dass die AfD gerade in den Umfragen ein bisschen Federn lässt, ist zwar schön. Aber das macht die Gefahr, die von ihr ausgeht, nur unwesentlich kleiner." Der frühere Ostbeauftrage gab zu bedenken, dass ein Verbotsverfahren lange dauere. Wanderwitz will in den kommenden Tagen um Unterstützung für einen Antrag bei den Bundestagsabgeordneten werben.

Weitere Informationen:

Diese Nachricht wurde am 15.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.