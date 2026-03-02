Angriffe durch den Iran

Passagiere sitzen am Flughafen in Dubai fest. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Altaf Qadri)

Neben der Lufthansa sei man auch mit TUI und dem Deutschen Reiseverband in Kontakt, um den Menschen bei der Rückkehr nach Deutschland zu helfen. Besonderes Augenmerk gelte dabei der Ausreise vulnerabler Personen wie Kinder, Kranke oder Schwangere. Wadephul zufolge ist die Bundesregierung auch bereit, Privatmaschinen auf Steuerzahlerkosten zu chartern oder - als letztes Mittel - auf Flugzeuge der Bundeswehr zurückzugreifen.

Wadephul hatte gestern noch erklärt, er sehe keine Möglichkeit, deutsche Touristen aus dem Konfliktgebiet auszufliegen. Der Außenminister verwies auf die deutschen Auslandsvertretungen, die bei individuellen Ausreisen behilflich sein könnten. Rund 30.000 Reisende sind betroffen. Sie halten sich in der Golfregion auf oder ihre Flüge aus anderen Erdteilen sollten über die Drehkreuze in der Region gehen.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.