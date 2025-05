Nach US-Entscheidung

Die Trump-Regierunf geht erneut gegen die Harvard-Universität vor. (Xinhua / dpa)

Aus dem Außenministerium hieß es, man erwarte, dass die Interessen deutscher Studenten angemessen berücksichtigt würden. Man werde sich nun mit den US-Partnern in Verbindung setzen. Bundesforschungsministerin Bär nannte die Entscheidung "fatal". Der Parlamentarische Staatssekretär im Digitalministerium, Jarzombek, warb in der "Rheinischen Post" für den Forschungsstandort Deutschland. Es gebe auch hier exzellente Hochschulen, an denen internationale Talente immer willkommen seien.

Kritik kam auch aus China: Das Außenministerium in Peking erklärte, man werde die legitimen Rechte der chinesischen Studenten und Wissenschaftler im Ausland schützen.

Langer Streit zwischen Harvard und US-Regierung

Die Regierung von US-Präsident Trump hatte der Harvard-Universität zuvor die Aufnahme ausländischer Studenten untersagt . Bereits dort eingeschriebene Ausländer müssen die Hochschule wechseln – andernfalls verlieren sie ihren Aufenthaltsstatus in den USA. Heimatschutzministerin Noem rechtfertigte die Entscheidung unter anderem damit, dass Harvard aus Sicht der Regierung Antisemitismus und Gewalt auf dem Campus fördere. Harvard bezeichnete den Schritt als rechtswidrig. Die Regierung hatte der Universität und anderen US-Hochschulen zuvor bereits Fördergelder gestrichen.

Weitere Informationen

Diese Nachricht wurde am 23.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.