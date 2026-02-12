Verteidigungsminister Pistorius

Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer (Kay Nietfeld/dpa)

Der SPD-Politiker nannte Breuer einen exzellenten Kandidaten. Der General habe in den vergangenen Jahren einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands voranzubringen. Aufgrund seiner analytischen Fähigkeiten und seines Weitblicks habe er zahlreiche Unterstützer.

Oberste militärische Instanz der NATO

Der Militärausschuss ist die oberste militärische Instanz des Verteidigungsbündnisses. Die Wahl für den Vorsitz findet im September statt. Das Amt geht traditionell an einen europäischen Vier-Sterne-General. Derzeit hat der italienische Admiral Cavo Dragone das Amt inne.

Breuer hat das Amt der Generalinspekteurs der Bundeswehr seit 2023 inne. Er war in den Jahren 2021 und '22 zudem Leiter des Corona-Krisenstabs im Bundeskanzleramt.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.