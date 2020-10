"Zeitnah" solle das Grundgesetz geändert werden, so lautet die Verständigung innerhalb der Bundesregierung. Wie, bleibt dagegen derzeit noch offen. Das Grundgesetz verbietet in Artikel 3 eine Diskriminierung auf Grund der "Rasse". Der Begriff stoße heute auf Kritik, heißt es in dem Papier. Im Ergebnis dürfe der Schutzbereich aber nicht verkleinert werden.

"Selbstverständlich ist es überfällig, dass der Begriff ‚Rasse‘ aus dem Grundgesetz gestrichen wird", freut sich nach der Einigung Martha Neuff von der Bundeskonferenz der Migrantenorganisationen. "Trotzdem sind diese Maßnahmen nicht annähernd weitgehend genug", fügt sie hinzu. Denn wie die Einigung bei Verfassungsschutzgesetz und Polizeistudie ist auch die Frage der Rasse im Grundgesetz Teil des Pakets, das Kanzlerin, Vizekanzler und Bundesinnenminister geschnürt haben.

Mit dabei außerdem: Das Sexualstrafrecht zum Schutz von Kindern, wo letzte Fragen der Vorratsdatenspeicherung vertagt wurden, die Bekräftigung, dass Kinderrechte im Grundgesetz verankert werden sollen, die Demokratieförderung, wo Projekte langfristig abgesichert werden sollen und ein Beauftragter der Bundesregierung gegen Rassismus. Den soll es geben, auch hier bleiben die Details aber noch offen.

(imago) "Rasse" im Kopf

Das Konzept "Rasse" hält sich hartnäckig in den Köpfen. Doch wissenschaftlich begründet ist es nicht. Wer Menschen nach ihrer Hautfarbe einteilt, erfasst ein unwesentliches Merkmal von Individuen. Erkenntnis gewinnt man so nicht.

Experten uneinig über Begriff "Rasse" im Grundgesetz

Was die Rasse im Grundgesetz betrifft, so fordern auch der Zentralrat der Juden, der der Sinti und Roma, der der Muslime in Deutschland und viele mehr, den Begriff zu ersetzen, der auf Menschen naturwissenschaftlich nicht passe. Ein Missverständnis, antworten darauf andere Experten. Wie Cengiz Barskanmaz, der intensiv zu den rechtlichen Folgen der Diskriminierung geforscht hat.

"Nur, weil Rasse sprachlich negativ konnotiert ist im deutschen Kontext, heißt das ja nicht, dass Rasse nicht funktioniert. Die Negativität von Rasse liegt nicht in der sprachlichen Verwendung oder nicht, sondern in der Wirkung von Rasse in der Gesellschaft."

Dossier: Rassismus (picture alliance / NurPhoto / Beata Zawrzel)

Er verteidigte das Verbot der Diskriminierung aufgrund der Rasse kürzlich in einer Diskussion der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Der Begriff sei das Herzstück des post-nationalsozialistischen Rechts gegen Rassismus.

"Das Wort ‚Rasse‘ ist dabei kein böses Relikt des Nationalsozialismus, sondern ein notwendiges Anknüpfungsmerkmal im Streit gegen Diskriminierung, Rassismus und Antisemitismus."

Problematik der bislang vorgestellten Alternativen zum Begriff "Rasse"

Bisher hat das Bundesinnenministerium an einer möglichen Novelle gearbeitet, und dort vor allem Michael Griesbeck. Er wies auf die Probleme anderer Formulierungen hin:

"Das Interessante ist, dass bei allen bisher vorgeschlagenen Alternativen – ich nenne nur beispielsweise ethnische Herkunft, rassistische Gründe, rassistische Zuschreibung, rassistisch benachteiligt, es immer auch Kritiker gibt, die auf eine Verkürzung des Schutzes hinweisen. Zum Beispiel durch die Gefahr einer subjektiven Komponente, einer gewollten und intendierten Diskriminierung."

Elisabet Kaneza: "Hier geht es aus meiner Sicht nicht um ein Mehr an Diskriminierungsschutz. Und das ist an sich schon Grund genug für mich zu sagen: Das ist eigentlich sehr gefährliches Terrain."

Befand deshalb Elisabet Kaneza, auch sie Expertin im Recht des Diskriminierungsschutzes. Einig sind sich fast alle Experten nur in einem: Am Schlimmsten wäre es, den Begriff der Rasse einfach zu streichen.