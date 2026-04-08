US-Vizepräsident J.D. Vance und der ungarische Premierminister Viktor Orban auf einer Wahlkampfveranstaltung in Budapest. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Denes Erdos)

Ein Regierungssprecher sagte in Berlin, die Tatsache, dass Vance selbst zur Unterstützung von Ministerpräsident Orban nach Budapest gereist sei, spreche für sich selbst. Wer sich hier tatsächlich einmische, sei damit offensichtlich. Die Europäische Union achte die demokratischen Prozesse in ihren Mitgliedsstaaten.

Vance hält sich derzeit in der ungarischen Hauptstadt auf. Am Dienstag hielt er auf einer Wahlkampfveranstaltung eine Rede. Der US-Politiker gilt als enger Verbündeter von Regierungschef Orban. Ungarn wählt am Sonntag ein neues Parlament. Im Vorfeld nimmt der Druck auf Journalisten offenbar zu.

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Diese Nachricht wurde am 08.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.