Newsblog zum Krieg im Nahen und Mittleren Osten

Dienstag, 3. März

+++ Bundesaußenminister Wadephul ist wegen seines Umgangs mit dem Krieg im Iran in die Kritik geraten.

Die Grünen-Politikerin Amtsberg sagte der Funke Mediengruppe, obwohl sich die Lage in der Region seit Wochen zugespitzt habe, wirke die Bundesregierung vollkommen unvorbereitet. Die außenpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Özdemir, kritisierte, dass man zunächst nur ältere Menschen, Kinder, Kranke und Schwangere ausfliegen wolle.

+++ Die Bundesregierung will ihre Rückholaktion für Kinder, Kranke und Schwangere morgen starten.

Ein erster Flug für die in Nahost gestrandeten Deutschen sei nach Maskat geplant, der Hauptstadt des Oman, kündigte Außenminister Wadephul (CDU) im Sender Welt TV an.

+++ US-Präsident Donald Trump hat Gespräche mit der iranischen Führung vorerst ausgeschlossen.

"Ihre Luftabwehr, Luftwaffe, Marine und Führung sind weg", schrieb Trump am Dienstag auf seiner Onlineplattform Truth Social. "Sie wollen reden. Ich habe gesagt: 'Zu spät!'"

+++ Das Auswärtige Amt hat nach eigenen Angaben den iranischen Botschafter in Berlin einbestellt.

Das Ministerium teilte auf der Online-Plattform X mit, man habe das iranische Regime "unmissverständlich" dazu aufgefordert, seine "rücksichtslosen Angriffe" auf Staaten der Region unverzüglich einzustellen. "Die Angriffe bedrohen unsere Verbündeten, unser Militärpersonal und unsere Staatsangehörigen in der Region", betonte das Auswärtige Amt.

+++ Die ​Bundesregierung setzt wegen der Folgen des Nahost-Krieges auf die Energiepreise einen Krisenstab ein.

Das teilte das Bundeswirtschaftsministerium auf Anfrage mit. Beteiligt seien unter anderem die Bundesnetzagentur, der Bundesnachrichtendienst, das Auswärtige Amt sowie das Bundeskanzleramt. Die Straße von Hormus ist eine strategisch wichtige Meerenge zwischen dem Iran und dem Oman. Die dortigen Öltransporte sind durch die Kämpfe in Nahost weitgehend zum Erliegen gekommen. Dies führte zu deutlichen Preissteigerungen bei Öl und Gas. Das Ministerium betonte, an der Versorgungslage habe sich nichts geändert. Alle Lieferungen von Flüssiggas (LNG) erfolgten planmäßig.

+++ Ein erstes Flugzeug der Fluggesellschaft Emirates aus Dubai ist in Frankfurt am Main gelandet.

Der Linienflug landete um kurz nach 13.30 Uhr. Die Airline äußerte sich zunächst nicht dazu, wie viele Passagiere an Bord waren.

