Debatte über Wehrdienst

Eine Gruppe von Soldaten steht in einer Reihe. (picture alliance / photothek / Florian Gärtner)

Der verteidigungspolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Lucassen, hält das von der Bundesregierung auf den Weg gebrachte Freiwilligenmodell für nicht ausreichend. Immer zu meinen, es gehe um Geld und andere Programme, sei zu wenig, sagte Lucassen im Deutschlandfunk. Er forderte mehr Anerkennung für den Beruf des Soldaten.

Der CDU-Außenpolitiker Kiesewetter sprach sich gegenüber dem Portal The Pioneer für eine stufenweise Einführung eines verpflichtenden Gesellschaftsdienstes oder alternativ eine Wehrpflicht inklusive Ersatzdienst aus. Verteidigungsminister Pistorius zeigte sich im ARD-Fernsehen zuversichtlich, dass das vom Kabinett beschlossene Modell attraktiv genug sei und sich viele freiwillig meldeten. Im anderen Fall würde der in das Gesetz eingebaute Mechanismus greifen, der einen Beschluss der teilweisen oder ganzen Einsetzung der Wehrpflicht ermöglicht.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.