Bundestag stimmt für bessere Ferienbetreuung (dpa / Bernd von Jutrczenka)

Das Parlament verabschiedete ein Gesetz, das es Kommunen ermöglicht, in den Ferien auch Angebote wie Freizeiten oder Sportkurse von freien Trägern einzubinden. Das können zum Beispiel Wohlfahrtsverbände und Vereine sein. Voraussetzung ist, dass die Anbieter anerkannt sind. Der ab dem 1. August schrittweise kommende Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder sieht einen Anspruch prinzipiell auch in den Ferien vor. Ausgenommen ist nur eine bis zu vierwöchige Schließzeit, die die Länder regeln können.

Zudem billigte der Bundestag mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen Änderungen der Krankenhausreform . Die Gesetzespläne von Gesundheitsministerin Warken - CDU - sehen unter anderem mehr Mitspracherechte für die Länder und einen höheren Kostenanteil des Bundes vor. Vor allem kleinere Kliniken im ländlichen Raum sollen von Fristverlängerungen und zusätzlichen Ausnahmeregeln profitieren.

Diese Nachricht wurde am 06.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.