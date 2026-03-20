Der CDU-Politiker Brand betonte, die Anwendung der Tests sei weit über Risikofälle hinaus deutlich angestiegen. SPD-Fraktionsvize Schmidt kritisierte, es dürfe nicht sein, dass systematisch nach Menschen mit einer Trisomie gescreent und dann empfohlen und beraten werde, das Kind nicht zu bekommen. Ein Antrag wurde nach der Debatte zur weiteren Beratung an die Ausschüsse verwiesen.
Trisomien sind seltene genetische Veränderungen, die die körperliche und geistige Entwicklung des Kindes schon im Mutterleib beeinflussen. Am bekanntesten ist die Trisomie 21, das so genannte Down-Syndrom. Der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Dusel, sieht weiterhin gesellschaftliche Defizite bei dem Thema. Trotz gewachsener Offenheit gegenüber Menschen mit Down-Syndrom würden diese nach wie vor benachteiligt, sagte Dusel im Deutschlandfunk anlässlich des morgigen Welt-Down-Syndrom-Tages. Dusel nannte etwa den Gesundheitsbereich.
Diese Nachricht wurde am 21.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.