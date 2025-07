Verfassungsgericht

Man solle sich die nötige Zeit nehmen und die Aufgeregtheit und Hektik herausnehmen, sagte Frieser im Deutschlandfunk . Der von der SPD nominierten Kandidatin Brosius-Gersdorf zollte er Respekt, dass sie ungeachtet der Kritik an ihrer Person an der Bewerbung festhalte. Zudem begrüßte er den Vorschlag, dass Brosius-Gersdorf den Kontakt zur Unionsfraktion suchen solle. Ihre Positionen seien schwierig, aber nicht unvermittelbar, erklärte Frieser. Brosius-Gersdorf war wegen ihrer liberalen Position zur Entkriminalisierung von Abtreibungen in die Kritik geraten.