Debatte über Digitalsteuer

Dort würden auch im großen Stil Falschmeldungen und manipulierte Inhalte verbreitet, ohne dass dies Konsequenzen habe, beklagte Klöckner.

Kulturstaatsminister Weimer will schon länger gegen die Marktmacht großer Tech-Konzerne, wie zum Beispiel der Google-Mutter Alphabet oder des Facebook-Konzerns Meta, vorgehen, weil sie Inhalte anderer Medien nutzen. Als Vorbild nannte er das Modell in Österreich. Dort müssen große Online-Plattformen fünf Prozent ihrer Werbeeinnahmen versteuern.

Der Koalitionsvertrag von Union und SPD sieht vor, die Einführung einer Abgabe für Online-Plattformen zu prüfen, die Medieninhalte nutzen.

