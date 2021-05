Viereinhalb Monate vor der Bundestagswahl scheint vieles möglich. Sogar ein linkes Bündnis ist nicht mehr ausgeschlossen. Für eine mögliche Regierungsbildung hat die frischgekürte Spitzenkandidatin, Janine Wissler, im Dlf bereits ihre inhaltlichen Linien genannt. "Die Linke wird sich an keiner Regierung beteiligen, die Sozialabbau betreibt, die Privatisierung vorantreibt, die Kampfeinsätze der Bundeswehr im Ausland unterstützt."

Sie sei befremdet über Robert Habecks Aufforderung an Die Linke, sich zur NATO zu bekennen. "Die Grünen haben sich als Friedenspartei gegründet", sagte Wissler. Sie freue sich, wenn Habeck offen sei für ein Mitte-Links-Bündnis, dennoch ginge es nun darum, über Inhalte zu reden und nicht über Bekenntnisse.

Den Linken ginge es um einen Wechsel in der Außenpolitik. Die Militäreinsätze hätten die Welt nicht friedlicher gemacht. "Wenn Deutschland für eine friedlichere Welt sorgen will, dann sollte man aufhören, Waffen in die Welt zu exportieren." Die Linke trete für eine Auflösung der NATO ein und für einen neue weltweite Sicherheitsarchitektur.

Zum aktuellen Umfragetief der Linken sagte sie: "Natürlich müssen wir uns die Frage stellen, warum uns Menschen mal gewählt haben, die uns heute nicht mehr wählen". Deshalb wolle Die Linke stärker dahin gehen, wo die Menschen sind.

