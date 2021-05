Nachdem die FDP 2017 die Jamaika-Koalitionsverhandlungen mit der Union und den Grünen platzen ließ, formulieren die Liberalen nun ein Parteiprogramm mit dem Anspruch, wieder Regierungsverantwortung zu übernehmen. Diese Absage an eine Regierungsbeteiligung scheint gerade bei Älteren nachzuklingen und hat den Liberalen durchwachsene Landtagswahlergebnisse beschert.

Seit dem erneuten Lockdownbeginn und einer stärkeren Diskussion um die Corona-Politik der Bundesregierung konnte die FDP in den Umfragen zulegen. Die FDP hat sich dabei als Kritikerin der Einschränkungen der Grundrechte zur Bekämpfung der Coronapandemie profilieren können. Beim Wahlprogramm hat die FDP nun einige Punkte gesetzt, die für sie bei einer Koalition zentral wären - allem voran eine Absage an Steuererhöhungen. Zuletzt hatte die FDP von 2009 bis 2013 im Bund regiert.

(picture alliance/dpa/Michael Kappeler)Bundestagswahl 2021 - FDP beschließt Wahlprogramm und formuliert Regierungsanspruch

Die FDP hat beim digitalen Parteitag ihr Programm für die Bundestagswahl beschlossen. Die Liberalen setzen dabei auch auf ihre Kernthemen, verteidigen die Schuldenbremse und wettern gegen neue Steuern. Doch sie rücken auch Klimaschutz und sozialpolitische Forderungen in den Vordergrund.

Beim digitalen Parteitag in Berlin haben die Liberalen Mitte Mai 2021 ihr Wahlprogram für die Bundestagswahl am 26. September beschlossen.

Was fordert die FDP?

Wirtschaft:

Zentrale Forderung ist es, die Wirtschaft nach der Coronakrise zu "entfesseln" und auf die soziale Marktwirtschaft zu setzen. Dafür wollen sie die Unternehmenssteuerlast auf 25 Prozent senken und die Gewerbesteuer abschaffen.

Steuern:

Bei der Einkommenssteuer soll der Mittelstandsbauch abgeschafft werden, das heißt: Die Steuerlast bei kleinen und mittleren Einkommen soll gesenkt werden. Der Spitzensteuersatz soll schrittweise verschoben werden, mit dem Ziel, dass er erst ab einem Jahreseinkommen von 90.000 Euro greift. Eine gleichzeitige Anhebung des Spitzensteuersatzes plant die FDP jedoch nicht. Sie lehnt eine Anhebung der Erbschaftssteuer ab. Der Solidaritätszuschlag soll komplett abgeschafft werden. Zwar will die FDP auf der einen Seite Steuererleichterungen, auf der anderen Seite soll der deutsche Staat wieder schnell eine Schuldenquote von unter 60 Prozent des BIPs erreichen.

Klima:

Auch beim Klimaschutz setzt die FDP auf die freie Marktwirtschaft und tritt für eine Ausweitung des Emissionshandels ein. Demnach soll die Politik vorgeben, wieviel CO2 im Jahr verbraucht werden darf. Für den Ausstoß müssen dann Zertifikate erworben werden. Über eine Klimadividende sollen Einnahmen aus den CO2-Preisen wieder an die Bürgerinnen und Bürger ausgeschüttet werden

Soziales:

Um die Schuldenquote wieder unter 60 Prozent des BIPs zu erreichen wollen die Liberalen auch die Sozialausgaben des Bundes bei 50 Prozent des Bundeshaushaltes deckeln.

Bildung:

Die Freien Demokraten begreifen Bildung als zentral für Aufstiegschancen. Deshalb wollen sie die Möglichkeiten des Bundes stärken, in Bildung zu investieren – heißt: Weniger Föderalismus. Ein Prozentpunkt des Mehrwertsteueraufkommens soll zusätzlich in Bildung investiert werden können.

Verkehr:

Die FDP lehnt Tempolimits und Dieselfahrverbote ab. Der Verbrennungsmotor soll erhalten bleiben und mit synthetischen Kraftstoffen betrieben werden können. Um E-Mobilität zu stärken, sollen die Subventionen für E-Autos gestrichen werden und stattdessen Schnellladesäulen flächendeckend ausgebaut werden. Beim Bahnverkehr setzt die FDP auf weitere Privatisierung. Während das Schienennetz weiter vom Bund betreiben werden soll, soll der Bahnbetrieb verkauft werden.

Rente:

Renten sollen flexibler gestaltet werden können, die FDP will ein "Baukastenprinzip" einführen. Ein Baustein soll das Modell der gesetzlichen Aktienrente werden. Das Renteneintrittsalter soll flexibler werden.

Digitalisierung:

Da die FDP einen besonderen Schwerpunkt bei der Digitalisierung setzt, möchte sie auch im Falle einer Regierungsbeteiligung ein Bundesministerium für Digitale Transformation gründen. Die Anteile an der Deutschen Post und an der Telekom sollen verkauft werden. Die Erlöse sollen in die digitale Infrastruktur gesteckt werden. Die Kontrolle von Nachrichtendiensten durch das Parlament soll verbessert werden, das Recht auf Privatsphäre auch in digitalen Räumen wollen die Freien Demokraten stärken.

Feminismus:

Zwar befürworten die Liberalen mehr Frauen in Führungspositionen, lehnen aber Quoten ab und setzen stattdessen auf Selbstverpflichtungen von größeren Unternehmen. Die Partei bekennt sich zu liberalem Feminismus.

Geschlechtliche Identität:

Die FDP will für Individuen aller Geschlechter Freiheits- und Entfaltungsräume erweitern. Die Rechte von LSBTI-Personen sollen gestärkt werden, Deutschland soll auch im europäischen Kontext dafür eintreten, dass homosexuelle Handlungen und die geschlechtliche Identität nirgendwo kriminalisiert werden.

Justiz:

Die FDP will Cannabis legalisieren und kontrolliert freigeben. Cannabis müsste demnach ähnlich wie Zigaretten besteuert werden, was nach Meinung der Liberalen zu jährlichen Steuereinnahmen von bis zu einer Milliarde Euro führen dürfte.

Auch der Paragraf 219a soll aus dem Strafgesetzbuch gestrichen werden. Dieser stellt die "Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft" (§219a StGB) unter Strafe.

Weiteres:

Den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wollen die Liberalen reformieren und plädieren für eine Auftrags- und Strukturreform.

Die Legislaturperiode des Deutschen Bundestages soll auf fünf Jahre verlängert, die Amtszeit im Kanzleramt auf maximal zwei volle Wahlperioden begrenzt werden.

Wie grenzt sich die FDP von anderen Parteien ab?

Generalsekretär Volker Wissing bekräftigte, dass mit der FDP keine Steuererhöhungen zu machen sind und nutzte zur Veranschaulichung das Bild, "dass es ein dauerhaftes Miteinander von Bauer und Kuh nur geben kann, wenn der Bauer melkt, anstatt zu schlachten." Wissing ergänzte, in Abgrenzung zu politischen Mitbewerbern: "Und weil wir auch in Zukunft einen handlungsfähigen Staat wollen, lehnen wir eine Aufweichung der Schuldenbremse ab."

(dpa / Michael Kappeler)FDP-Vize-Vorsitzender Vogel - "Mehr Steuerbelastungen sind mit uns nicht zu machen"

"Deutschland ist ein absolutes Hochsteuerland", sagte der stellvertretende FDP-Vorsitzende Johannes Vogel im Dlf. In wenigen Industrienationen seien die Steuerbelastungen so hoch wie hierzulande. Aus der Verschuldung auch infolge der Coronakrise sei Wachstum der einzige Weg.

Welche Koalitionen strebt die FDP an?

"Wir wollen so stark werden, dass es ohne uns keine seriöse Regierungsbildung geben kann", sagte der stellvertretende Parteivorsitzende Wolfgang Kubicki. Der FDP-Vize Johannes Vogel sagte im Deutschlandfunk:

"Wir haben 2017 deutlich gemacht, dass wir nicht um jeden Preis regieren, sondern dass es inhaltlich auch stimmen muss, dass die Projekte auch in die richtige Richtung gehen." Der derzeit regierenden Großen Koalition warf Vogel vor, das Geld vor allem für "Gießkannen-Maßnahmen" ausgegeben zu haben. Wichtiger seien aber Zukunftsinvestitionen. Eine Jamaika-Koalition schloss Vogel explizit nicht aus. Mehrere FDP-Politiker haben ihre Skepsis gegenüber einer etwaigen Ampel-Koalition mit Grünen und SPD betont. Aber auch ein solches Bündnis wird von den Liberalen nicht ausgeschlossen.