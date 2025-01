Generalleutnant Sollfrank

Ein Soldat bewacht das Flugabwehrsystem Patriot. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Der Befehlshaber des neuen Operativen Führungskommandos, Sollfrank, sagte der Nachrichtenagentur dpa, man beobachte zunehmend Ausspähungen unter anderem mit Drohnen. Zudem gebe es Versuche, in Liegenschaften der Truppe einzudringen und andere Aktivitäten gegen die Bundeswehr-Infrastruktur. Sollfrank betonte, man sei nicht mehr im Frieden, sondern in einer strategischen Konfrontation mit Russland. Der Generalleutnant verwies in diesem Zusammmenhang auch auf die vermehrten Schäden an Unterwasserkabeln in der Ostsee.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.