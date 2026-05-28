Warnung vor "Sparorgie"

Beschäftigte in Kliniken befürchten deutliche Einschnitte. (picture alliance / CHROMORANGE / Michael Bihlmayer)

Verdi-Vorstandsmitglied Bühler sagte anlässlich der Protestaktionen in mehreren Städten, die Beschäftigten seien wütend über die - so wörtlich - "Sparorgie" von Gesundheitsministerin Warken. Bühler warnte davor, die Qualität der Versorgung aufs Spiel zu setzen und Erfolge für bessere Arbeitsbedingungen zurückzudrehen.

Ein vom Bundeskabinett auf den Weg gebrachtes Paket soll die gesetzlichen Krankenkassen 2027 um 16,3 Milliarden Euro entlasten. Warken plant Ausgabenbremsen bei Praxen, Kliniken und der Pharmabranche - aber auch höhere Zuzahlungen für Medikamente und Einschränkungen der kostenlosen Mitversicherung von Ehepartnern. Der Entwurf kommt nun in den Bundestag.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.