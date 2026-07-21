Großbritannien
Burnham ruft erste Kabinettssitzung ein - Senkung der Mehrwertsteuer auf Stromrechnungen für Privathaushalte

Der neue britische Premierminister Burnham hat kurz nach seiner Ernennung das Kabinett neu geordnet und zu seiner ersten Sitzung einberufen.

    Der britische Premierminister Andy Burnham sitzt inmitten seiner Ministerinnen und Minister an einem großen Tisch.
    Der britische Premierminister Andy Burnham (M) leitet seine erste Kabinettssitzung in der Downing Street 10. (Eddie Mulholland / Daily Telegraph / Eddie Mulholland)
    Dabei sagte er, die Minister müssten eine Regierung bilden, die sich für das Thema Lebenshaltungskosten einsetze und den Menschen das Gefühl vermittele, dass Hilfe komme.
    Bereits am frühen Morgen war eine erste Maßnahme verkündet worden. Mit einer Senkung der Mehrwertsteuer auf Stromrechnungen sollen Privathaushalte entlastet werden. 
    Das neue britische Kabinett setzt sich aus zwölf Frauen und elf Männern zusammen, einschließlich des Premierministers.
    Diese Nachricht wurde am 21.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.