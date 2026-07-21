Dabei sagte er, die Minister müssten eine Regierung bilden, die sich für das Thema Lebenshaltungskosten einsetze und den Menschen das Gefühl vermittele, dass Hilfe komme.
Bereits am frühen Morgen war eine erste Maßnahme verkündet worden. Mit einer Senkung der Mehrwertsteuer auf Stromrechnungen sollen Privathaushalte entlastet werden.
Das neue britische Kabinett setzt sich aus zwölf Frauen und elf Männern zusammen, einschließlich des Premierministers.
Diese Nachricht wurde am 21.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.