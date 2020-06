November 2019: Im Münchener Club Strom steht die amerikanische Texmex-Band Calexico gemeinsam mit Sam Beam, bekannt unter dem Künstlernamen Iron & Wine, auf der Bühne und verzaubert das Publikum: Wüstenrock mit Mariachi-Trompeten trifft auf behutsamen Singer-Songwriter-Folk samt akustischer Gitarre. Vor 15 Jahren haben die beiden Calexico-Köpfe Joey Burns und John Convertino zusammen mit Sam Beam die EP "Into The Reins" aufgenommen, ihre Freundschaft besteht bis heute, 2019 erschien das gemeinsame Album "Years To Burn". Darauf verschmelzen zwei musikalische Welten.

Aufnahme vom 11.11.2019 im Club Strom, München