Außenpolitiker Hardt im Bundestag (Archivbild) (imago / Bernd Elmenthaler )

Hardt betonte, der Iran müsse Abstand von seinem Atomprogramm nehmen, die Unterstützung von Terrorismus unterlassen und den Kampf gegen Israel einstellen. Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag bezeichnete eine Rücknahme der Strafmaßnahmen in diesem Fall als logische Konsequenz. Ähnlich hatte sich gestern auch Bundeskanzler Merz geäußert.

EU-Spitzen skeptisch

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und EU-Ratspräsident Costa äußerten sich skeptisch zu dem Vorstoß. Man dürfe nicht vergessen, dass 17.000 junge Menschen getötet worden seien, sagte Von der Leyen mit Blick auf die gewaltsame Niederschlagung von regierungskritischen Protesten im Januar. Costa erinnerte daran, dass der Iran schon früher Absprachen zu seinem Atomprogramm nicht eingehalten habe. Man könne weder die "Natur des Regimes noch die Gewalt des Regimes" gegen seine eigene Bevölkerung ignorieren.

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Diese Nachricht wurde am 25.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.