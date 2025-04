Vor NATO-Treffen in Brüssel

Der CDU-Politiker Wadephul leitet für die Union die Arbeitsgruppe zur Außen- und Verteidigungspolitik bei den Koalitionsverhandlungen und wird als möglicher künftiger Außenminister gehandelt. (Laurence Chaperon)

Beratungen über die künftige Rolle der USA

Mit Blick auf einen möglichen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg führte Wadephul aus, es gehe jetzt darum, Russland an den Verhandlungstisch zu bekommen. Außerdem müsse man den USA immer wieder verdeutlichen, dass ein positiver Ausgang des Verteidigungskrieges der Ukraine auch im Sicherheitsinteresse der Vereinigten Staaten liege.

Die NATO-Außenministerinnen und Außenminister beraten in Brüssel auch über die künftige Rolle der USA in dem Verteidigungsbündnis. Hintergrund sind Äußerungen von US-Präsident Trump, der wiederholt die Beistandsverpflichtungen innerhalb der Allianz in Frage gestellt hatte. Zudem forderte er von den Mitgliedsstaaten eine Aufstockung ihrer Verteidigungsbudgets auf fünf Prozent des jeweiligen Bruttoinlandsprodukts.

Diese Nachricht wurde am 03.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.