Grundlage für die ersten Sondierungsgespräche ist ein gemeinsames Papier, das in den sieben Wochen seit der Landtagswahl entstanden ist. In dieser Zeit hatte die CDU von Ministerpräsident Kretschmer mit den beiden anderen Parteien sogenannte Kennenlerngespräche geführt. Die Spitzengremien aller drei Parteien hatten dann die Sondierung gebilligt.

BSW-Chefin Wagenknecht verknüpft jegliche Regierungsbeteiligung mit einem Bekenntnis zur Friedenspolitik, das in einem Koalitionsvertrag verankert werden soll. Zudem verlangt sie eine Abgrenzung der CDU-Landesverbände vom Kurs des CDU-Vorsitzenden Merz in der Ukraine-Politik. Das hat die laufenden Koalitionsverhandlungen in Thürigen belastet. Die Gepräche sollen möglichst zu einer Vorlage auch für die Regierungsbildung mit dem BSW in Sachsen und Brandenburg werden. In allen drei ostdeutschen Bundesländern haben die Parteien Koalitionen mit der deutlich erstarkten AfD ausgeschlossen.

