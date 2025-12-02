Bundestag
CDU/CSU-Fraktion plant für heute Probeabstimmung über Rentenpaket

In der Unionsfraktion ist für heute eine Probeabstimmung über das Rentenpaket geplant.

    Johannes Winkel (2.v.r.), Vorsitzender der Jngen Union (JU), Johannes Volkmann (r), CDU-Bundestagsabgeordneter, Wiebke Winter (l), Fraktionsvorsitzende der CDU-Fraktion Bremen, und Jessica Steiner, Mitglied des CDU-Bundesvorstands
    Mitglieder Junge Gurppe der Unionsabgeordneten kommen zur Sitzung des CDU-Bundespräsidiums im Konrad-Adenauer-Haus. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)
    Die Fraktionsführung will damit feststellen, mit wie vielen Abweichlern sie bei einer Entscheidung im Bundestag rechnen muss. Die Junge Gruppe in der Union lehnt die Rentenpläne weiterhin ab.
    Allerdings heißt es in einer gestern veröffentlichten Erklärung, jeder Abgeordnete der Jungen Gruppe solle selbst entscheiden, wie er abstimme. Der CDU-Abgeordnete Kölbl sagte dem Magazin "Der Spiegel", dass er die Pläne zwar inhaltlich weiter ablehne, aber keine Regierungskrise wolle.
    Laut Bundeskanzler Merz könnte die Abstimmung im Bundestag Freitag erfolgen.
    Diese Nachricht wurde am 02.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.