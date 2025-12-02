Die Fraktionsführung will damit feststellen, mit wie vielen Abweichlern sie bei einer Entscheidung im Bundestag rechnen muss. Die Junge Gruppe in der Union lehnt die Rentenpläne weiterhin ab.
Allerdings heißt es in einer gestern veröffentlichten Erklärung, jeder Abgeordnete der Jungen Gruppe solle selbst entscheiden, wie er abstimme. Der CDU-Abgeordnete Kölbl sagte dem Magazin "Der Spiegel", dass er die Pläne zwar inhaltlich weiter ablehne, aber keine Regierungskrise wolle.
Laut Bundeskanzler Merz könnte die Abstimmung im Bundestag Freitag erfolgen.
Diese Nachricht wurde am 02.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.