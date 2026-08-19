Franziska Hoppermann ist Generalsekretärin der CDU. (picture alliance / dpa / Soeren Stache)

Man habe in der Partei eine klare Beschlusslage, die eine Kooperation mit der AfD und den Linken ausschließe, sagte Hoppermann der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. Es bestehe keine Notwendigkeit, dies neu zur Diskussion zu stellen. Angesichts des zu erwartenden Ergebnisses vor allem bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt plädierten CDU-Mitglieder für eine Lockerung in Richtung der Linken.

In Thüringen regiert die CDU zusammen mit SPD und BSW. Das Bündnis hat jedoch keine eigene Mehrheit und ist bei der Umsetzung seiner Vorhaben auf Stimmen der Linken angewiesen - so auch bei der Wahl von Mario Voigt zum Ministerpräsidenten.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.