Gordon Schnieder (r.), Spitzenkandidat der CDU, wird zu seinem Sieg bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz von seinem Bruder, Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (l.), beglückwünscht. (picture alliance / dts-Agentur / -)

+++ In Rheinland-Pfalz ist ein neuer Landtag gewählt worden. Die zweite Hochrechnung von Infratest-Dimap sieht folgendermaßen aus:

CDU 30,5 Prozent (+ 2,8)

SPD 26,7 Prozent (-9,0)

AfD 20,0 Prozent (+11,7)

Grüne 7,9 Prozent (-1,4)

FDP (2,2 Prozent), Freie Wähler (4,0 Prozent) und Linke (4,3 Prozent) werden den Einzug in den Mainzer Landtag voraussichtlich verpassen.

Grafiken zu den Wahlergebnissen und weitere Entwicklungen vom Wahlabend finden Sie in unserem Newsblog zur Landtagswahl

+++ Die SPD-Vorsitzende Bas nannte das Ergebnis für die Sozialdemokraten in Rheinland-Pfalz "sehr bitter" und "einschneidend".

Es sei sicherlich nicht "unbeeinflusst durch die Bundes-SPD". Ministerpräsident Schweitzer habe einen sehr guten Wahlkampf geführt.

+++ Auf der Wahlparty der CDU brandete Jubel auf, als Spitzenkandidat Schnieder sich seinen Anhängern zeigte.

Er wurde mit "Gordon, Gordon"-Rufen und langem Applaus gefeiert. Schnieder riet dazu, noch das Endergebnis abzuwarten, betonte aber auch: "Die CDU in Rheinland-Pfalz ist wieder da!". Ohne die CDU werde in den nächsten Jahren nicht mehr regiert werden. Im ZDF schloss er die Bildung einer Koalition mit der AfD aus.

+++ Der AfD-Co-Vorsitzende Chrupalla zeigte sich zufrieden mit dem Ergebnis seiner Partei.

Man habe "sich mehr als verdoppelt", sagte er im ZDF. Als starke Opposition werde man den künftigen Koalitionsparteien "auf die Finger klopfen".

+++ CDU-Generalsekretär Linnemann beglückwünschte Spitzenkandidat Schnieder.

"Chapeau!", sagte er im ZDF. Schnieder werde eine "bessere" Politik für Rheinland-Pfalz machen. Mehr als 50 Prozent für Schwarz-Rot sei eine "starke Mitte", meinte er mit Blick auf die Zuwächse für die AfD.

+++ SPD-Bundesgeneralsekretär Tim Klüssendorf nannte das Ergebnis für seine Partei in Rheinland-Pfalz einen Rückschlag.

Nach Jahrzehnten werde seine Partei nun die Staatskanzlei in Mainz verlieren. Die SPD müsse nun endlich „in die Offensive kommen“ und die anstehenden Reformen für "die arbeitende Mitte und die normalen Leute" mitgestalten.

+++ Der Grünen-Co-Vorsitzende Banaszak sagte im ZDF, man werde die Rolle als Oppositionspartei annehmen.

Es habe nicht an den Grünen gelegen, dass die Ampel-Koalition nicht fortgesetzt werden könne, sondern an der FDP und SPD. Sollte es mit Schwarz-Rot zu einer "fossilen Koalition" kommen, werde man mit ökologischer Politik dagegen halten.

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Diese Nachricht wurde am 22.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.