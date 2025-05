Rechtsextremismus

CDU-Politiker Kuban wirbt für AfD-Verbotsantrag - "Es gibt Momente in der Geschichte, in denen Demokraten Farbe bekennen müssen"

Der CDU-Politiker Kuban hat sich grundsätzlich für ein Verbotsverfahren gegen die AfD ausgesprochen. Es gebe Momente in der Geschichte, in denen Demokraten Farbe bekennen müssen, schreibt er in einem Gastbeitrag für "Die Welt".