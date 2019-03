Die Plakatkampagne der ungarischen Regierung gegen EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker und den aus Ungarn stammenden jüdischen US-Milliardär George Soros sei skandalös, so der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde. Zudem verwende Regierungschef Viktor Orbán zwar noch den Begriff Demokratie, wolle aber ein autoritäres System, was nicht mehr an der Gewaltenteilung festhalte. Die EVP müsse dringend Konsequenzen daraus ziehen. "Ich glaube, es läuft jetzt alles auf einen Ausschluss hinaus", sagte Polenz, "und ich hoffe es auch." Der EVP-Vorstand will am 20. März in Brüssel eine Entscheidung treffen.

Das vollständige Interview können Sie in Kürze hier nachlesen.