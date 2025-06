Israel-Iran-Krieg

Bundesaußenminister Johann Wadephul hatte den US-Angriff als "bedauerlich" bezeichnet. (picture alliance / Anadolu / Halil Sagirkaya)

Wadephul hatte den US-Angriff auf iranische Atomanlagen als "bedauerlich" bezeichnet. Generalsekretär Linnemann machte nach den Sitzungen des Vorstands und des Präsidiums deutlich, dass die CDU-Führung dieses Bedauern nicht teilt. Die Bundesregierung und auch er selbst unterstützten das Vorgehen der USA. Sich einerseits für eine diplomatische Lösung einzusetzen und andereseits die Militärschläge der USA und Israels zu unterstützen, widerspreche sich nicht. Man müsse einfach wissen, dass das Mullah-Regime diese Welt 40 Jahre lang mit Terror überzogen habe. Bundeskanzler Merz sagte zum Krieg im mittleren Osten, er sehe keinen Grund, das zu kritisieren, was Israel begonnen habe und was die Vereinigten Staaten unternommen hätten. Das Vorgehen sei nicht ohne Risiko, aber es so zu belassen, wie es war, wäre auch nicht ohne Risiko gewesen.

Wadephul hatte im ZDF gesagt: "Bedauerlicherweise hat es jetzt diese militärische Aktion gegeben, die wohl notwendig war aus Sicht der USA." Der CDU-Politiker hatte auch eingeräumt, mit seiner Einschätzung falsch gelegen zu haben, dass die USA nicht in den Konflikt zwischen Israel und dem Iran eingreifen würden. Ihm sei das allerdings überhaupt nicht unangenehm, in einer derartigen Frage falsch gelegen zu haben. Vor allem im Internet und von rechtskonservativen Aktivisten hatte es massive Kritik am Außenminister gegeben.

