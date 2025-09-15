Kommunalwahl NRW - Pressestatement CDU (picture alliance / dpa / Revierfoto / Revierfoto)

In der aktuellen Hochrechnung kommen die Parteien auf folgende Ergebnisse: CDU 33,3 Prozent, SPD 22,1, AfD 14,5, Grüne 13,5, Linke 5,6, FDP 3,7 Prozent und andere Parteien 7,3 Prozent. Die Zahlen sind Durchschnittswerte, die regional stark abweichen können. Bei den Zahlen handelt es sich um Durchschnittswerte, die regional stark abweichen können.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und CDU-Landesvorsitzende Wüst sprach von einem "tollen Ergebnis" für seine Partei. Die CDU sei weiter die "Kommunalpartei Nummer Eins". Mit Blick auf das AfD-Abschneiden sagte Wüst, "dieses Ergebnis müsse zu denken geben. Alle demokratischen Parteien seien aufgefordert, die Probleme im Land zu lösen, so Wüst.

Spahn: Wahlergebnis gibt Rückenwind

Der Wahlausgang hilft nach Einschätzung von Unions-Fraktionschef Spahn der schwarz-roten Koalition im Bund. Das Ergebnis gebe Rückenwind und sei Ansporn für eine ruhige pragmatische Arbeit in Berlin. Spahn betonte zugleich, der Zuwachs der extremen Rechten müsse ein Weckruf sein: Armutsmigration, Sozialmissbrauch und zu oft gescheiterte Integration "dürfen nicht tabuisiert werden."

Die SPD-Vorsitzende Bas nannte es Aufgabe ihrer Partei, wieder die Politik zu machen, die die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bewegt. AfD-Chef Chrupalla bezeichnete das Abschneiden seiner Partei als großen Erfolg. Man sei Volkspartei und trage eine Verantwortung für Deutschland.

Der Grünen-Vorsitzende Banaszak sagte dem WDR, ökologische, progressive Politik habe es gerade schwer. Für die Grünen komme es nun darauf an, eine "glaubwürdige Alternative zu diesem fundamentalen Rechtsdruck in dieser Gesellschaft" zu verkörpern.

Knapp 14 Millionen Wahlberechtigte

Rund 13,7 Millionen Bürger waren zu den Kommunalwahlen im bevölkerungsstärksten Bundesland aufgerufen. Gewählt wurden neben den Kommunalparlamenten auch Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte. Die Wahlbeteiligung wurde zuletzt mit 56,8 Prozent angegeben, ein spürbarer Anstieg gegenüber 2020.

Erste Ergebnisse der Landeswahlleitung werden im Laufe der Nacht erwartet.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.