Reaktion auf US-Zollpolitik

China reagiert mit Gegenzöllen auf Trumps Zollpolitik. (IMAGO / CFOTO / IMAGO / CFOTO)

Zuvor hatte US-Präsident Trump Importe aus China mit Abgaben in Höhe von ebenfalls 34 Prozent belegt. Darüber hinaus kündigte die Volksrepublik auch Kontrollen für den Export von Seltenen Erden in die Vereinigten Staaten an. Diese sind für viele High-Tech-Produkte wie Smartphones von großer Bedeutung und finden zudem Absatz etwa in der Rüstungsindustrie. Außerdem wurden mehrere US-Unternehmen als - Zitat - "unzuverlässig" eingestuft. Diese Kennzeichnung ermöglicht es der Regierung in Peking, Strafmaßnahmen gegen ausländische Firmen zu ergreifen.

EU prüft Gegenmaßnahmen

US-Präsident Trump hatte am Mittwoch Zölle zwischen zehn und 50 Prozent gegen weltweite Handelspartner angekündigt, gleichzeitig aber Verhandlungsbereitschaft signalisiert. Die EU prüft derzeit Gegenmaßnahmen. Im Gespräch ist unter anderem eine Abgabe für US-Techkonzerne.

Die weltweiten Aktienmärkte setzten heute ihre Talfahrt fort. Der Dax wies zeitweise ein Minus von fünf Prozent auf. Auch der Nikkei in Japan und die wichtigsten US-Indizes verzeichneten hohe Verluste.

