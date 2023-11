In China treten derzeit bei Kindern verstärkt Fälle von Lungenentzündung mit Fieber auf. Die Notaufnahmen der Krankenhäuser sind überfüllt, wird berichtet. Das weckt Erinnerungen an den Beginn der Coronapandemie Ende 2019/Anfang 2020. Um ein neues Virus scheint es sich jedoch nicht zu handeln.

Auch internationale Medien wie die "New York Times" thematisierten die Krankheitsfälle : Die Zeitung schrieb, dass Notaufnahmen überfüllt seien, weil es so viele betroffene Kinder gebe, und dass in einem Krankenhaus südlich von China an einem Tag 67 Lungenspiegelungen (Bronchoskopien) gemacht worden seien – statt der sonst üblichen etwa zehn. Die Bronchoskopie ist eine wichtige Untersuchungsmethode zur Erkennung von Krankheiten der Atemwege und der Lunge und kann auch ambulant durchgeführt werden.

Aktuell erlebt China einen heftigen Wintereinbruch mit bis zu minus 25 Grad in der Nacht. Das hat die Situation offenbar verschärft. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) forderte Aufklärung und weitere Details von China – die Coronapandemie, Fehler der zuständigen Behörden und ihre Folgen haben die Weltöffentlichkeit vorsichtig gemacht.

Laut WHO berichtet China, die Symptome seien durch bekannte Erreger verursacht worden. Demnach gab es schon seit Mai ungewöhnlich viele Fälle von Lungenentzündungen durch das Bakterium Mycoplasma pneumoniae. Die Erkrankungen sind aber gut mit Antibiotika behandelbar.

„Diese Bakterien sorgen auch in Südkorea gerade für ungewöhnlich viele Infektionen bei Kindern“, berichtet der Wissenschaftsjournalist Volkart Wildermuth. In China wiederum sei seit Oktober zusätzlich ein Anstieg bei anderen Erregern zu beobachten: Influenza, Respiratorisches Synzytial-Virus (RSV) und Adenoviren. Um einen neuartigen Erreger scheint es sich demnach nicht zu handeln.

Deshalb sieht Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) derzeit für Deutschland keine Gefahr: "Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass es sich um eine saisonale Häufung mit bekannten Erregern handelt, also keine neuen Erreger, keine besondere Gefahr, insbesondere auch keine Gefahr für Europa."

Neben den eisigen Temperaturen scheint auch der in China bis vor einem knappen Jahr andauernde Coronalockdown seinen Anteil am jetzigen Infektionsgeschehen zu haben. Das britische Science Media Centre zitiert verschiedene Fachleute dazu. Deren Erklärungsansatz: Während des Lockdowns kam Chinas Bevölkerung deutlich weniger bis gar nicht mit den sonst üblichen Viren und Bakterien in Kontakt, die man sich sonst leicht mal im öffentlichen Nahverkehr, in Shoppingmalls oder in vollen Restaurants einfängt.