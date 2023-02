China und Russland sind strategische Partner im Kampf gegen den Westen - vor allem die USA haben beide Länder als Gegner ausgemacht. (picture alliance / dpa / Tass / Alexander Shcherbak)

Die chinesische Regierung hat eine "Friedensinitiative" für den Krieg in der Ukraine angekündigt. Doch die Zweifel sind groß, ob diese Pläne nicht vor allem darauf abzielen, die Deutungsmacht über das Kriegsgeschehen zugunsten Russlands zu verschieben. Bis jetzt hat Peking für die russische Aggression keine klaren Worte gefunden. Und es gibt Befürchtungen, China könnte Waffen an Russland liefern.

Im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hat sich die Pekinger Führung für neutral erklärt, de facto aber an die Seite von Wladimir Putin gestellt. Russland und China versichern sich in regelmäßigen Abständen, eine tiefe Freundschaft zu pflegen. China habe der russischen Seite bereits diplomatisch stark den Rücken gestärkt und eine "uneingeschränkte Partnerschaft mit Russland" ausgerufen, sagt der Trierer Politologe Sebastian Heilmann. Zugleich hat Peking die Wirtschaftssanktionen des Westens gegen Moskau scharf kritisiert.

China will nach eigenen Angaben eine Rolle bei der Beendigung des Krieges in der Ukraine spielen. Der chinesische Außenminister Qin Gang sagte auf einer Sicherheitskonferenz in Peking, sein Land sorge sich, dass der Krieg weiter eskalieren und außer Kontrolle geraten könnte. China werde deshalb weiter zu Friedensgesprächen auffordern und "chinesische Weisheit" zur Verfügung stellen, um eine politische Einigung zu erwirken.

Beide Länder haben einen gemeinsamen ideologischen Gegner: die USA. Sie sind strategische Partner, die eine über 4000 Kilometer Kilometer lange Grenze verbindet. China erhält seit dem Ukraine-Krieg russische Energie zu günstigen Preisen, weil der Westen zahlreiche Sanktionen verhängt hat. In den vergangenen Monaten hat der Handel zwischen den beiden Ländern deutlich zugenommen. China ist für Russland als Technologielieferant wichtig, denn auch da bleiben Exporte aus westlichen Ländern wegen der Sanktionen aus.

Der frühere Außenminister und heutige Leiter der Außenpolitik in der Kommunistischen Partei, Wang Yi, kündigte auf der Münchner Sicherheitskonferenz überraschend eine Friedensinitiative seiner Regierung für die Ukraine an. Einige europäische Regierungen hofften in der Vergangenheit darauf, dass die Pekinger Führung Einfluss auf Russland ausübt, um Putin zum Rückzug zu bewegen.

Der chinesische Top-Außenpolitiker Wang Yi kündigte auf der Münchner Sicherheitskonferenz eine Friedensinitiative für die Ukraine an. (Imago / UPI Photo / Alexandra Baier MSC)

Dieses Szenario ist allerdings nicht wahrscheinlich. Beobachter verweisen vielmehr darauf, dass China mit der Initiative eigene Interessen verfolgen könnte. Chinas Präsident Xi Jinping will nun eine "Friedensrede" am 24. Februar halten, dem Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine. Sie fiele mit einer Resolution in der UN-Vollversammlung zusammen, in der Russlands Angriff erneut klar verurteilt werden soll. Das könnte die zwei verschiedenen Lesarten des Krieges auf internationaler Bühne noch zusätzlich vertiefen.

China wird den Angriff auf die Ukraine vermutlich nicht als Invasion verurteilen. Das Land hat bisher widersprüchliche Positionen vertreten. Dass die territoriale Integrität aller Länder geachtet werden soll, wird verlautbart, scheint aber nicht für die Ukraine zu gelten. China könnte einen Waffenstillstand vorschlagen, bei Festschreibung der Frontlinie, doch die Regierung in Kiew hat bereits erklärt, das nicht mitmachen zu wollen. Denn Russland könnte dann die Zeit ohne Kampfhandlungen nutzen, um sich auf weitere Angriffe vorbereiten.

China hat eigentlich kein Interesse am Krieg in der Ukraine, weil er weltweit für politische Instabilität sorgt und die Weltwirtschaft belastet. Auch die Folgen des Krieges im Globalen Süden schaden dem dortigen chinesischen Engagement, beispielsweise in Afrika. China hat zudem im Inland mit der Covid-Pandemie und ihren wirtschaftlichen Folgen genug eigene Probleme.

Doch die Beziehungen zu Russland scheinen für die Pekinger Führung wichtiger zu sein, beide Länder sehen sich als Gegenmächte zu den USA. Es gibt Spekulationen, dass die Friedensinitiative einen Keil zwischen Europa und die USA treiben und auch die EU spalten soll. Kriegsmüde europäische Länder könnten sich dem Vorschlag für einen Waffenstillstand anschließen und damit eine einheitliche Position des Westens gefährden.

Der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping kann kaum als neutraler Vermittler fungieren. Es sei klar, dass China die Positionen Russlands mitvertreten werde, vor allem wenn es gegen die USA und die NATO gehe, betont der Politologe Sebastian Heilmann. China hat in der Vergangenheit immer wieder den USA und der NATO die Schuld am Krieg gegeben – Russland sei in die Ecke gedrängt worden, ist die chinesische Lesart.

Bislang wirkt der chinesische Vorstoß daher eher wie ein Schachzug, mit dem China sich als Friedensstifter präsentieren, international sein Ansehen aufpolieren und die europäischen Handelspartner bei Laune halten will. Die Erwartungen an die Friedensinitiative sind deshalb eher gering.

Bisher ist unklar, ob die chinesische Führung Russland mit Waffen versorgt. In Peking wird das bestritten. Die US-Regierung zeigt sich dagegen besorgt über mögliche chinesische Waffenlieferungen. Die USA hätten Informationen, nach denen China solche Lieferungen erwäge, sagte US-Außenminister Antony Blinken.

Bislang fehlen aber Belege für diese Vorwürfe aus den USA. Doch Verlautbarungen der USA zum Krieg in der Ukraine seien glaubwürdig, Washington habe bisher „alles richtig vorhergesagt“, betont EU-Kommissions-Vize Frans Timmermans. „Wenn die Amerikaner mit dieser Information kommen, müssen wir das ernst nehmen.“ Zwar gebe es noch keine konkreten Hinweise auf chinesische Waffenlieferungen. „Aber die Warnung von Blinken wird hoffentlich in Peking verstanden.“

US-Außenminister Antony Blinken hatte sich bei der Münchner Sicherheitskonferenz mit Chinas oberstem Außenpolitiker Wang Yi getroffen. Blinken sagte danach, er habe klar gemacht, dass Waffenlieferungen an Russland ein ernsthaftes Problem für die Beziehungen zwischen den USA und China wären. Er betonte zudem, es sei bereits bekannt, dass chinesische Firmen Russland mit "nicht-tödlichem Gerät" unterstützten. Dazu zählen laut einem Bericht der US-Zeitung "Wall Street Journal" zum Beispiel kommerzielle Drohnen, die als Dual-Use-Güter gelten, also zivil als auch militärisch genutzt werden können.

Der Politologe Sebastian Heilmann befürchtet, dass sich der Konflikt zwischen China und den USA weiter verschärft. Das könne in einen "zweiten Kalten Krieg" führen, warnt er. Die Situation sei gerade sehr ernst. Es liege in der Verantwortung der beiden Supermächte China und USA, die Situation nicht weiter eskalieren zu lassen. Allerdings sehe es derzeit nicht danach aus.

Quellen: dpa, Reuters. Deutschlandfunk, gem, ahe