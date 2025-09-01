SOZ-Gipfel in Tianjin

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hält eine Rede während des Gipfeltreffens der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ). (Suo Takekuma / Pool Kyodo News / AP / / Suo Takekuma)

Die Mitgliedstaaten der SOZ sähen sich mit noch größeren Herausforderungen in puncto Sicherheit und Entwicklung konfrontiert, betonte Xi. Mit dem "Geist von Shanghai" seien diese zu bewältigen. Der Präsident der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt appellierte an die SOZ-Mitglieder, "sich zu Fairness und Gerechtigkeit zu bekennen" und "der Mentalität des Kalten Krieges, Lager-Konfrontation und einschüchterndem Verhalten entgegenzutreten".

Putin trifft Modi, Erdogan und Peseschkian

Xi versammelte im nordchinesischen Tianjin mehr als 20 Staats- und Regierungschefs - darunter der russische Präsident Putin und der indische Regierungschef Modi. Beide wollen heute ein bilaterales Gespräch führen. Vorab tauschte sich Modi in einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj über "die Bemühungen um die Wiederherstellung von Frieden und Stabilität" aus. Indien unterstütze "alle Bemühungen in diese Richtung uneingeschränkt", schrieb Modi in Onlinenetzwerken dazu.

Indien unterhält ungeachtet des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und trotz der Bemühungen um eine Annäherung an die USA und andere westliche Länder weiterhin enge Beziehungen zu Moskau. Modis Regierung hat Russlands Invasion bislang nicht verurteilt und sich stattdessen als Vermittler angeboten. Auch China gibt sich im Ukraine-Krieg neutral und betont, dass es alle Bemühungen für einen Frieden zwischen Russland und der Ukraine unterstütze.

Außer dem bilateralen Treffen mit Modi stehen auf Putins Programm für heute auch Treffen mit dem türkischen Staatschef Recep Erdogan und dem iranischen Präsidenten Peseschkian. Dabei dürfte es um den Ukraine-Krieg und das iranische Atomprogramm gehen. Putin wird mehrere Tage in China bleiben, um am 3. September in der unweit entfernten chinesischen Hauptstadt Peking unter anderem mit Nordkoreas Machthaber Kim einer Militärparade zum 80. Jahrestag des Sieges über Japan im Zweiten Weltkrieg beizuwohnen.

Gemeinsame Erklärung erwartet

Zum Abschluss des Gipfeltreffens wird eine Erklärung erwartet. Die SOZ wurde vor 24 Jahren als Organisation für den Kampf gegen Terrorismus und wirtschaftliche Zusammenarbeit gegründet. Mittlerweile gehören ihr zehn Staaten an - neben den Gründungsländern Russland, China, Kasachstan, Tadschikistan, Usbekistan und Kirgistan auch Indien, Pakistan, sowie seit 2023 der Iran und seit 2024 Belarus. Die Organisation gilt als Gegengewicht zu westlichen Bündnissen, fand zuletzt bei Konflikten und Streitigkeiten jedoch nicht immer eine gemeinsame Linie.

