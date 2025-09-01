Gipfel der SOZ-Staaten

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hält eine Rede während des Gipfeltreffens der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ). (Suo Takekuma / Pool Kyodo News / AP / / Suo Takekuma)

An die Mitgliedstaaten des Bündnisses appellierte Xi, den Handel untereinander auszubauen. Zugleich stellte er zusätzliche chinesische Kredite von umgerechnet 1,3 Milliarden Euro sowie die Gründung einer Entwicklungsbank in Aussicht.

Xi kritisiert aktuelle Weltlage

Bereits gestern hatte Xi die SOZ-Staaten angesichts von Konflikten und Handelsstreitigkeiten zur Einigkeit aufgerufen. Die Organisation trage eine große Verantwortung für die Wahrung des Friedens und der Stabilität. Die aktuelle Weltlage nannte er "chaotisch und verschlungen".

Zu den Ländern der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit zählen neben China unter anderen Russland, Kasachstan, Indien und der Iran. Ihre Staats- und Regierungschefs beraten auf der Konferenz über gemeinsame Strategien in Handels- und Sicherheitsfragen. Für heute wird eine Abschlusserklärung erwartet.

Treffen zwischen Putin und Modi

Am Rande des Gipfels fand auch ein bilaterales Treffen von Russlands Staatschef Putin und Indiens Premierminister Modi statt. Beide betonten nach dem Treffen die guten Beziehungen ihrer Regierungen. Modi erklärte, die Zusammenarbeit der Staaten sei auch für die Stabilität in der Welt von entscheidender Bedeutung. Mit Blick auf den russischen Krieg gegen die Ukraine betonte Modi, er hoffe, dass sowohl Moskau als auch Kiew Schritte zu einem Frieden unternähmen. Putin erklärte, Indien und Russland stünden auch in schwierigen Zeiten Seite an Seite. Indien ist Großabnehmer von russischem Öl und Gas. US-Präsident Trump hat Indien deshalb mit hohen Zöllen belegt.

